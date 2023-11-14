Ратмир Мавлиев раскритиковал коллег за информирование жителей о вырубке деревьев

Уфимцы стали жаловаться в соцсетях на снос деревьев на улице Свердлова, Чернышевского, Гоголя, Бессонова и других. Ратмир Мавлиев отметил, что из-за неправильного информирования горожане думают, что власти действует неверно.
— Надо радоваться, когда деньги вам приносят и говорят: освойте их хорошо, сделайте качественно, — отметил мэр.
В следующем году работы начнутся на Коммунистической улице и Карла Маркса, специалисты уже «зашли» на улицу Чернышевского.
— Но почему вы людям не говорите, что вместо одного дерева будете сажать три? — возмутился Ратмир Мавлиев. — Почему вы не говорите о том, что это будут хорошие деревья, не какие-то клены, а нормальные липы? От информационного вакуума рождается недовольство. Я полностью с жителями согласен.