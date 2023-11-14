11:15 (мск), источник: РИА Новости
Прилепин присоединился к «Команде Путина»
Пресс-служба Прилепина сообщила, что писатель присоединился к «Команде Путина».
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Подполковник Росгвардии, писатель, политический деятель Захар Прилепин присоединился к «Команде Путина», сообщила его пресс-служба. «Команда Путина» — общественное движение в поддержку президента РФ Владимира Путина.
«Захар Прилепин присоединился к “Команде Путина”, — говорится в сообщении.
Сам политик в своем Telegram-канале опубликовал фото в толстовке с надписью «Команда Путина. Народный фронт», сопроводив его подписью: «В “Команде Путина”. Работаем».
В сообщении пресс-службы отмечается, что деятельность Прилепина полностью соответствует курсу и политике президента РФ. Указывается, что «совместно со своими боевыми товарищами» он создал два военных подразделения и «возглавил объединенный совет командиров», а также создал тренировочный центр «Сталь» в Нижегородской области, занимается гуманитарной помощью новым территориям и военным, ведет «проект по патриотизации культуры».