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11:15 (мск), источник: РИА Новости

Прилепин присоединился к «Команде Путина»

Пресс-служба Прилепина сообщила, что писатель присоединился к «Команде Путина».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Подполковник Росгвардии, писатель, политический деятель Захар Прилепин присоединился к «Команде Путина», сообщила его пресс-служба. «Команда Путина» — общественное движение в поддержку президента РФ Владимира Путина.

«Захар Прилепин присоединился к “Команде Путина”, — говорится в сообщении.

Сам политик в своем Telegram-канале опубликовал фото в толстовке с надписью «Команда Путина. Народный фронт», сопроводив его подписью: «В “Команде Путина”. Работаем».

В сообщении пресс-службы отмечается, что деятельность Прилепина полностью соответствует курсу и политике президента РФ. Указывается, что «совместно со своими боевыми товарищами» он создал два военных подразделения и «возглавил объединенный совет командиров», а также создал тренировочный центр «Сталь» в Нижегородской области, занимается гуманитарной помощью новым территориям и военным, ведет «проект по патриотизации культуры».

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