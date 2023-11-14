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10:42 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

МИД Беларуси: Литва не исполняет международные обязательства

Белорусская сторона надеется, что Литва со временем изменит свою политику по отношению к транзиту калия и других грузов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Литва полностью не исполняет взятые на себя международные обязательства, а не только двусторонние, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Назарук, отвечая на вопрос Sputnik.

Замминистра пояснил, что есть ряд международных документов, которые обязывают обеспечить доступ к портам стране, не имеющей выхода к морю.

«Давайте не будем забывать и о том, что в Литве наша собственность (доли в терминалах порта Клайпеды — Sputnik). Мы вложили туда средства, и нам не дают пользоваться нашей собственностью. Мы должны зеркалить?».

добавил Назарук.

Замглавы МИД подчеркнул, что Минск внимательно следит за действиями Вильнюса. Проблемы с Литвой продолжаются уже примерно два года. Белорусская сторона задействует правовые механизмы, в том числе обращаясь в международные инстанции. Назарук не исключает, что скоро будет результат.

«Мне напоминают эти ситуации, условно говоря, дворовую шпану, которая, заручившись поддержкой старших хулиганов, начинает показывать, какая она, не то чтобы храбрая, а какая она активная. Правда, одного щелбана хватит, чтобы остудить весь пыл».

считает замминистра.

Он заверил, что белорусская сторона, тем не менее, будет решать вопросы спокойно и надеется на то, что более авторитетные страны убедят Литву изменить позицию.

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