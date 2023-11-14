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11:06 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Пашинян не приедет на саммит ОДКБ в Минске

Белорусская сторона председательствует в организации в текущем году, поэтому площадкой для проведения саммита стала столица республики.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске, сообщили в пресс-службе правительства страны.

Свое решение армянский премьер озвучил в ходе телефонного разговора с Александром Лукашенко, который состоялся по инициативе белорусской стороны.

Лидеры двух стран обсудили тематику, которая связана с работой на заседании Совета коллективной безопасности, запланированном на 23 ноября в белорусской столице.

«Пашинян сообщил, что не сможет присутствовать на заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ отнесутся к этому решению с пониманием», — сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин прибудет в белорусскую столицу, чтобы принять участие в итоговом саммите ОДКБ.

Российский лидер был в Минске в предыдущий раз 19 декабря прошлого года. Тогда у него состоялись двусторонние переговоры с белорусским коллегой.

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