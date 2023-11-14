11:25 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Порядок выписки рецептов на лекарства изменился в Беларуси
Теперь рецепты на лекарственные препараты смогут выписывать не только врачи, но и другие медработники, однако есть некоторые нюансы.
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МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси приняло решение внести изменения в порядок выписывания рецепта врача и создания электронных рецептов, это предусмотрено ведомственным постановлением № 139 от 18 сентября, сообщили на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно изменениям, теперь выписывать рецепты на лекарства и создавать электронные рецепты помимо врача смогут и другие медработники со среднее специальным медобразованием, ведущие самостоятельный амбулаторный прием по своему профилю. Однако далеко не все препараты они смогут выписывать, так, например, они не смогут оформить рецепт на лекарства и перевязочные материалы, которые выдаются пациентам на льготных условиях или бесплатно. Также они не смогут выписать рецепт на наркотические и психотропные вещества.
Корректировки коснулись и сведений, которые необходимо указывать в рецепте врача. Теперь в обязательном порядке в этом документе должны содержаться сведения о лекарственной форме препарата, дозировке, количестве, способ применения, а также, при необходимости, наименование производителя.
Помимо этого, теперь запрещено при выписке рецептов сокращать названия препаратов. Также установлены определенные требования к информации на штампе организации здравоохранения.
Кроме того, документом вводится запрет на выписку рецептов без осмотра пациента и установленного диагноза. Но этот запрет не распространяется на выписку рецепта дистанционно тем пациентам, которые нуждаются в постоянном приеме лекарств для лечения хронических заболеваний в период неблагополучной эпидемиологической ситуации, а также пациентам, нуждающимся в оказании паллиативной медпомощи.
Скорректированы сроки действия рецепта врача и электронного рецепта врача, а также уточнена периодичность реализации препаратов из аптеки по электронному рецепту.
Данное постановление Минздрава вступит в силу после его официального опубликования.