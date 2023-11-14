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12:02 (мск), источник: Коммерсантъ

МВД объявило в розыск админа канала «Утро Дагестан», причастного к беспорядкам

МВД России объявило в розыск Абакара Абакарова, которого считают администратором Telegram-канала «Утро Дагестан». Через этот канал, по данным властей, происходила организация беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По какой статье УК РФ ведется розыск, не уточняется.

Источник: AFP 2023

Канал «Утро Дагестана» был заблокирован в Telegram за призывы к насилию, на него было подписано более 60 тыс. человек. Основатель мессенджера Павел Дуров опубликовал скриншот из канала с антисемитскими призывами.

Глава Дагестана Сергей Меликов утверждал, что власти «получили абсолютно достоверную, открытую информацию» о том, что канал «Утро Дагестана» «регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами».

Вечером 29 октября в Махачкале прошли антиизраильские демонстрации, которые спровоцировали сообщения о прилете в Дагестан из Тель-Авива «еврейских беженцев». Протестующие прорвались в здание международного терминала аэропорта в городе и заблокировали его, а затем выбежали на взлетно-посадочную полосу. Полиция задержала более 200 участников протеста. Президент Владимир Путин утверждал, что к организации беспорядков причастны «заокеанские деятели». 30 октября он созвал экстренное совещание в связи с инцидентом.

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Лаура Кеффер

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