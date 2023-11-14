11:48 (мск), источник: СуперОмск
В омском Минздраве пояснили причины громкой кадровой перестановки
«СуперОмску» стало известно о громкой кадровой перестановке по линии регионального здравоохранения.
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Так, по информации нашего агентства сменился руководитель бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская больница № 9» (БУЗОО ГБ № 9).
Пост главврача оставил известный в Омске специалист Дмитрий Ларькин, который руководил ГБ № 9 с февраля 2022 года.
По обращению «СуперОмска» причины кадровой перестановки прокомментировали в пресс-службе омского Минздрава.
«Дмитрий Валерьевич [Ларькин. — Прим. Ред. ] участвовал в конкурсе “Лидеры России”, дошел до полуфинала. После ему поступило перспективное предложение из другого региона, он решил попробовать себя в новой роли. Мы желаем ему успехов на новом жизненном этапе», — заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Омской области.
По сообщению пресс-службы областного Минздрава, исполняет обязанности в настоящий момент начмед ГБ № 9 Павел Валенцов. В ведомстве отметили, что он много лет проработал в практическом здравоохранении, прошел путь от участкового врача до заместителя по медицинской части.