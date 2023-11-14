11:46 (мск), источник: Татарстан 24
Путин обратился к участникам мероприятия «100 дней до Игр будущего»
Идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, заявил президент.
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Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам мероприятия «100 дней Игр будущего». По словам главы государства, идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому.
«Участники и гости “Игр будущего” смогут убедиться в этом сами, приехав в столицу РТ — в город, в котором развиваются, обогащают друг друга разные традиции и культуры».
Также глава государства сообщил, что России есть чем гордиться в промышленности, науке, культуре, спорте и, конечно, в цифровых технологиях, где активно укрепляются позиции.
Ранее мы писали, что Владимир Путин провел встречу с генеральным директором «Россетей» Андреем Рюминым, передает пресс-служба Кремля.