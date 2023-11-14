Главное
Главные новости 14 ноября
11:46 (мск), источник: Татарстан 24

Путин обратился к участникам мероприятия «100 дней до Игр будущего»

Идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому, заявил президент.

Источник: Известия

Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам мероприятия «100 дней Игр будущего». По словам главы государства, идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России, открытой всему новому.

«Участники и гости “Игр будущего” смогут убедиться в этом сами, приехав в столицу РТ — в город, в котором развиваются, обогащают друг друга разные традиции и культуры».

отметил Путин

Также глава государства сообщил, что России есть чем гордиться в промышленности, науке, культуре, спорте и, конечно, в цифровых технологиях, где активно укрепляются позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее мы писали, что Владимир Путин провел встречу с генеральным директором «Россетей» Андреем Рюминым, передает пресс-служба Кремля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Иномарка сбила неадекватного мужчину, выскочившего на проезжую часть
В Казани на пересечении Горьковского шоссе с тремя улицами поменяется схема движения
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир