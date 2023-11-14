Лукашенко заявил о необходимости установить единые жесткие правила игры для пассажирских автоперевозок

«К этому вопросу мы подходим не только и не столько потому, что был ряд происшествий на дорогах. Но и потому, что зачастую в нашей жизни существует много направлений и вопросов неупорядоченных. А поскольку это безопасность людей, наших граждан (я уже не говорю о налогах, злоупотреблений хватает там), этот вопрос подлежит упорядочению», — отметил белорусский лидер.
«Сегодня нам нужно досконально разобраться и установить единые для всех правила игры. Жесткие, прозрачные и понятные. Никого не надо давить, травить, увольнять и прочее. Правила игры одинаковые для всех! И для легальных и нелегальных, организованных и неорганизованных. По единым правилам. Шаг влево, шаг вправо… Определить надо, какие функции берет на себя государство как регулятор: как будет осуществляться тотальный контроль в этой сфере, какие дополнительные обязанности появятся у перевозчиков», — заявил Президент.
Глава государства отметил, что вопрос по пассажирским автоперевозкам касается маршруток, которые курсируют в городах и между населенными пунктами, машин такси.
«У государства к данной сфере есть два простых требования. Первое — безопасность людей. Таким видом транспорта пользуются многие наши граждане и гости страны. Второе — легальная работа перевозчиков. Потому что выручку занижают, прячут, в конвертах зарплаты платят, налоги не платят в бешеных размерах. Этим занимаются правоохранительные органы. Хотелось бы, чтобы Кубраков вместе с Тертелем (руководители МВД и КГБ. — Прим. БЕЛТА) мне доложили до нового года для принятия решений. Нечего с ними разговаривать. Налог не уплатил — туда (речь о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством. — Прим. БЕЛТА)», — сказал глава государства.