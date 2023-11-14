Путин утвердил поправки в закон о выборах президента

«В частности, в соответствии с поправками, вводится запрет агитации на всех заблокированных ресурсах, а также ряд уточнений, касающихся работы СМИ. Среди них — допуск на заседания избиркомов исключительно тех представителей СМИ, кто осуществляет деятельность на основании трудового договора, а также ограничения на проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках, располагающихся в воинских частях. Исключением будет являться работа представителей аккредитованных СМИ по согласованию с командиром воинской части», — объяснял РИА Новости первый зампред конституционного комитета Владимир Полетаев.
Законом предусматривается уточнение положений относительно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках. Так, ее смогут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей, также обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах.
Изменения уточняют, что голосование на федеральных выборах в субъектах РФ, где введено военное положение, «возможно по итогам консультаций ЦИК РФ с Минобороны, ФСБ и главой соответствующего региона».
«Уточняются и правила проведения голосования на избирательных участках за рубежом: начало, конец и продолжительность голосования смогут быть изменены по решению руководителя посольства, если проведение голосования представляет угрозу для жизни и здоровья граждан РФ. Также реализуется возможность ведения реестра “надомного” голосования в электронном виде», — подчеркивал парламентарий.
Закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. Также законом устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий, а также закрепляется возможность софинансирования из бюджета субъекта РФ, местного бюджета подготовки и проведения выборов президента РФ.
Также будет установлена предельная стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции, в то время как в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей.