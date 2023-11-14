12:25 (мск), источник: © РИА Новости

ООН обвинила Украину в нарушении Оттавской конвенции

ЖЕНЕВА, 14 ноя — РИА Новости. Украина во время боев в Изюме Харьковской области нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, заявил журналистам член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Есть веские основания полагать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боев в Изюме в 2022 году», — сказал Хизней на презентации доклада «Landmine monitor 2023».

В феврале на сайте Оттавской конвенции появилась информация, что ее председатель проведет диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch, в котором говорится, что Киев применил запрещенное конвенцией оружие. Ранее постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе всемирной организации письмо о применении Киевом противопехотных мин «Лепесток» против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено в том числе генсеку ООН Атнониу Гутеррешу. Однако Украина на ежегодном заседании Оттавской конвенции в Женеве в июне заверила, что не использует этот вид вооружений в конфликте с Россией.

Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами «Лепесток», в городах республики. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.

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