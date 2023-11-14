Аналитики объяснили заявление Санду о сумме долга Молдавии перед «Газпромом»

«Максимум, что могут заплатить, это $9 млн. Это явно домашняя заготовочка, спланированное мероприятие. Сам аудит именно для этого был затеян. Они наняли какую-то контору, которая выполняла чётко поставленную руководством Молдавии задачу. Задача была в следующем: “Опишите красиво, почему мы не должны возвращать долги “Газпрому”. Надо было разбить этот долг на части и объяснить, почему его можно не отдавать. Там такая аргументация: например, берётся часть долга и говорится, что он сформировался очень давно, а раз давно, то кто помнит, что там было, давайте эту часть отдавать не будем. Ссылаясь на этот псевдоаудит, молдавские власти отказываются возвращать деньги “Газпрому”. Здесь совершенно высосанная из пальца аргументация”.