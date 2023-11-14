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12:25 (мск), новости Молдовы, источник: RT на русском

Аналитики объяснили заявление Санду о сумме долга Молдавии перед «Газпромом»

Эксперты в сфере энергетики прокомментировали RT заявление президента Молдавии Майи Санду о наличии доказательств того, что долг страны перед «Газпромом» составляет не $700 млн, а $9 млн.

«Платить они не будут его, потому что понимают, что Россия не прекратит поставки газа в Приднестровье. Когда нынешние власти Молдавии говорят, что они газ у “Газпрома” не покупают, то имеют в виду, что не покупают его для той территории, которая контролируется Кишинёвом. Но это не мешает им получать электричество из Приднестровья, где оно вырабатывается из российского газа. Вот такая хитрая конструкция».

объяснил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Кроме того, как добавил аналитик, для своего собственного потребления, то есть для территории, подконтрольной Кишинёву, они берут газ у соседних стран.

«Через Румынию газ заходит, а закупается в Греции. Газ в Греции, конечно, может быть разный, но в значительной степени — российский. Они наняли каких-то аудиторов, которые нарисовали абсурдные данные — просто понимают, что платить (долг. — RT) всё равно не будут».

отметил собеседник RT.

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков подчеркнул, что власти Молдавии и раньше говорили о том, что якобы ничего «Газпрому» не должны.

«Максимум, что могут заплатить, это $9 млн. Это явно домашняя заготовочка, спланированное мероприятие. Сам аудит именно для этого был затеян. Они наняли какую-то контору, которая выполняла чётко поставленную руководством Молдавии задачу. Задача была в следующем: “Опишите красиво, почему мы не должны возвращать долги “Газпрому”. Надо было разбить этот долг на части и объяснить, почему его можно не отдавать. Там такая аргументация: например, берётся часть долга и говорится, что он сформировался очень давно, а раз давно, то кто помнит, что там было, давайте эту часть отдавать не будем. Ссылаясь на этот псевдоаудит, молдавские власти отказываются возвращать деньги “Газпрому”. Здесь совершенно высосанная из пальца аргументация”.

добавил специалист.

Помимо этого, Юшков заявил, изначально была договорённость, что если будет проводиться аудит, то выбор аудитора будет происходить совместно — «Газпромом» и «Молдавагазом».

«В итоге аудитора выбрало само руководство Молдавии по политическим мотивам. Поэтому здесь нарушены все договорённости».

заключил он.

Ранее Санду заявила о наличии доказательств того, что долг страны перед «Газпромом» составляет не $700 млн, а $9 млн.

Она отметила, что «Газпром» является акционером «Молдовагаза» и несёт ответственность за долги.

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