12:49 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
В Кремле прокомментировали заявления Санду о России
Песков: Санду не учитывает итоги муниципальных выборов, где ее партия проиграла.
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлениях президента Молдавии Майи Санду о России, заявил, что она не учитывает итоги недавних муниципальных выборов в Молдавии, где победу одержала не ее партия, и что людям в Молдавии больше импонируют силы, выступающие за более сбалансированное выстраивание международных отношений.
Ранее Санду заявила об отсутствии общих тем для обсуждения с Россией.
«Как минимум, госпожа Санду не учитывает результаты выборов, которые только что состоялись. Имеется в виду муниципальные выборы, где совсем не ее партия, собственно, получила победу».
По его словам, результаты этих муниципальных выборов в Молдавии «как раз свидетельствуют об обратном — что людям больше импонируют те политические силы, которые являются сторонниками более сбалансированного выстраивания международных отношений со стороны руководства Молдавии».
«Имеется в виду в том числе и не целенаправленная линия на свертывание какого-либо диалога с Россией»,.
Песков отметил, что «в Молдавии много сторонников развития сотрудничества с нашей страной».
«Мы об этом знаем. И в том числе результаты последних муниципальных выборов весьма ярко об этом просвидетельствовали».
В Молдавии 5 ноября прошли местные выборы, граждане страны выбирали мэров, а также членов местных советов. В ряде населенных пунктов 19 ноября пройдет второй тур выборов.
Правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) показала плохие результаты. В совокупности кандидатам от ПДС выразили поддержку чуть более четверти молдавских избирателей. Из 36 районов и муниципиев страны представители ПДС выиграли выборы мэров только в шести крупных городах. Вместе с тем ПДС лидирует в районных советах, но, по предварительным данным, она не сможет ни в одном из них сформировать большинство.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.