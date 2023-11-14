«Круговорот рублей» и отказ Пашиняна ехать на саммит ОДКБ. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле.
В середине дня ожидается совещание по развитию топливно-энергетического комплекса и подготовке к зиме. Публичной будет только вступительная часть.
Кремль не исключает участия Путина во Всемирном русском народном соборе, но сообщит об этом своевременно.
Вопрос о необходимости обменивать полученные за границей рубли на валюту, а затем снова на рубли из-за указа об обязательной продаже валютной выручки, что газета «Ведомости» назвала «круговоротом рублей», «больше относится к сфере деятельности правительства».
«Можно выразить сожаление: мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике или свои обстоятельства».
«ОДКБ все равно сохраняет свою актуальность», а саммит в Минске можно использовать для «сверки часов».
«Мы, конечно, понимаем, что американские власти не прекращают свои санкционные устремления в той или иной форме». Но Россия адаптируется к изменениям.
Президент Молдавии Майя Санду, заявившая о неуважении России к гражданам республики, как минимум «не учитывает результаты [муниципальных] выборов, которые только что состоялись», там «совсем не ее партия получила победу».
Жителям Молдавии больше импонируют политики, выступающие за более сбалансированную внешнюю политику Кишинева: «В Молдавии много сторонников сотрудничества с нашей страной, мы об этом знаем».
Утверждения министра обороны США Ллойда Остина, будто Россия помогает КНДР обойти международные санкции, «являются абсолютно голословными»: «Каждое подобное заявление лишь еще более девальвирует остальные на этот счет».