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13:16 (мск), источник: ТАСС

«Круговорот рублей» и отказ Пашиняна ехать на саммит ОДКБ. Темы брифинга Пескова

«Круговорот рублей» из-за обязательной продажи валютной выручки, внимание американских властей к перевозчикам российской нефти и отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле.

У Путина еще один достаточно насыщенный, но не столь публичный рабочий день.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

В середине дня ожидается совещание по развитию топливно-энергетического комплекса и подготовке к зиме. Публичной будет только вступительная часть.

Кремль не исключает участия Путина во Всемирном русском народном соборе, но сообщит об этом своевременно.

О «круговороте рублей»

Вопрос о необходимости обменивать полученные за границей рубли на валюту, а затем снова на рубли из-за указа об обязательной продаже валютной выручки, что газета «Ведомости» назвала «круговоротом рублей», «больше относится к сфере деятельности правительства».

Экономический блок будет проверять эту информацию, по крайней мере обратит на нее внимание.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Об отказе Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ

«Можно выразить сожаление: мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике или свои обстоятельства».

«ОДКБ все равно сохраняет свою актуальность», а саммит в Минске можно использовать для «сверки часов».

Об интересе США к танкерам с российской нефтью

«Мы, конечно, понимаем, что американские власти не прекращают свои санкционные устремления в той или иной форме». Но Россия адаптируется к изменениям.

О заявлениях Санду

Президент Молдавии Майя Санду, заявившая о неуважении России к гражданам республики, как минимум «не учитывает результаты [муниципальных] выборов, которые только что состоялись», там «совсем не ее партия получила победу».

Жителям Молдавии больше импонируют политики, выступающие за более сбалансированную внешнюю политику Кишинева: «В Молдавии много сторонников сотрудничества с нашей страной, мы об этом знаем».

О санкциях против КНДР

Утверждения министра обороны США Ллойда Остина, будто Россия помогает КНДР обойти международные санкции, «являются абсолютно голословными»: «Каждое подобное заявление лишь еще более девальвирует остальные на этот счет».

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