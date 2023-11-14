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13:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Чернецкий: льготная ипотека будет гарантировано сворачиваться

Рост ключевой ставки приведет к сворачиванию ипотеки, а льготная ипотека будет «гарантированно сворачиваться», заявил на заседании законодательного собрания Свердловской области первый вице-спикер Аркадий Чернецкий.

Источник: РИА "Новости"

«Для Свердловской области, которая достигла больших успехов в жилищном строительстве, это будет очень тяжелый удар», — отметил парламентарий.

Господин Чернецкий призвал губернатора региона Евгения Куйвашева создать рабочую группу в правительстве, которая подготовит план мероприятий и сделает акцент на развитии арендного строительства.

«Нам нужно сегодня выправлять курс и стимулировать застройщиков на строительство арендного жилья. Это, пожалуй, единственный выход в нынешних условиях».

сказал Аркадий Чернецкий



Губернатор Евгений Куйвашев согласился с парламентарием и отметил, что «перспективы развития строительной отрасли при такой ключевой ставке (15% на 14 ноября 2023 года, — “Ъ-Урал”) не самые простые». Глава региона добавил, что власти области загружают строительный комплекс заказами по строительству дорог, социальных объектов и будут «максимально поддерживать строителей». Господин Куйвашев принял предложение Аркадия Чернецкого создать рабочую группу для разработки программ поддержки сферы строительства в Свердловской области, в том числе по строительству арендного жилья.

Ранее Евгений Куйвашев в выступлении об основных направлениях бюджетной политики региона в 2024 году перед депутатами заксобрания заявил о планах превысить планку ежегодного объема вводимого жилья в 3 миллиона квадратных метров.

Напомним, 27 октября совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку с 13% до 15%. ЦБ объясняет это тем, что инфляционное давление оказалось выше его ожиданий, и отметил устойчивое увеличение внутреннего спроса, который все больше «превышает возможности расширения производства товаров и услуг».

Василий Алексеев.

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