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13:00 (мск), источник: Ura.ru

Мэр Перми впервые пообщается с горожанами в прямом эфире

Мэр Перми Эдуард Соснин анонсировал свой первый прямой эфир в соцсети «ВКонтакте». Он ответит на вопросы горожан 21 ноября.

Источник: РИА "Новости"

«21 ноября проведу первый прямой эфир в социальной сети. Встречаемся в 19:00 на моей странице ВКонтакте. Оставляйте под анонсом темы и вопросы, которые вы бы хотели обсудить», — написал Соснин на своей странице.

Пермяки уже оставили около двух десятков комментариев. В основном вопросы касаются благоустройства: жители города жалуются на плохие дороги, тротуары, отсутствие освещения.

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