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14:01 (мск), источник: АиФ Уфа

«Не поддавайтесь психозу»: вице-мэр Уфы высказался о срубленных деревьях

Власти города объяснили, почему вырубают деревья.

Вице-мэр Уфы Денис Ганиев призвал горожан не поддаваться «массовому психозу» и не начинать паниковать при виде вырубленных деревьев. На прошедшем в администрации брифинге он обратил внимание журналистов на то, что, «если что-то убирается, то это как минимум в двойном размере будет высажено».

На прошлой неделе в соцсетях жители начали массово жаловаться на то, что в центре города активно спиливают деревья. В частности, это произошло на улице Чернышевского. Начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Рустем Хамитов пояснил, что в этом случае все клены были аварийными. В будущем там построят тротуары и высадят липы.

«Понятно, что это вынужденная мера. Но каждый из команды города и республики заинтересован, чтобы к следующему году Уфа стала максимально красивым и ярким городом. Мы пригласили вас не потому, что хотим защититься, а просто, чтобы вы поняли, что все это делается, для того, чтобы Уфа становилась лучше, ярче и привлекательнее», — добавил Денис Ганиев.

К празднованию 450-летнего юбилея столицы перед коммунальными службами стоит амбициозная задача высадить 45 тысяч саженцев крупномерных деревьев и кустарников. На сегодняшний день высажено около 42 тысяч. Остальные три тысячи планируют посадить весной 2024 года.

Также вице-мэр отметил, что перед столичными властями поставлена еще одна задача — вывести Уфу как минимум на второе место в рейтинге самых зеленых городов страны. Сейчас столица Башкирии замыкает тройку лидеров после Краснодара и Перми.

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