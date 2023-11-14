14:01 (мск), источник: АиФ Уфа
«Не поддавайтесь психозу»: вице-мэр Уфы высказался о срубленных деревьях
Власти города объяснили, почему вырубают деревья.
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Вице-мэр Уфы Денис Ганиев призвал горожан не поддаваться «массовому психозу» и не начинать паниковать при виде вырубленных деревьев. На прошедшем в администрации брифинге он обратил внимание журналистов на то, что, «если что-то убирается, то это как минимум в двойном размере будет высажено».
На прошлой неделе в соцсетях жители начали массово жаловаться на то, что в центре города активно спиливают деревья. В частности, это произошло на улице Чернышевского. Начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Рустем Хамитов пояснил, что в этом случае все клены были аварийными. В будущем там построят тротуары и высадят липы.
«Понятно, что это вынужденная мера. Но каждый из команды города и республики заинтересован, чтобы к следующему году Уфа стала максимально красивым и ярким городом. Мы пригласили вас не потому, что хотим защититься, а просто, чтобы вы поняли, что все это делается, для того, чтобы Уфа становилась лучше, ярче и привлекательнее», — добавил Денис Ганиев.
К празднованию 450-летнего юбилея столицы перед коммунальными службами стоит амбициозная задача высадить 45 тысяч саженцев крупномерных деревьев и кустарников. На сегодняшний день высажено около 42 тысяч. Остальные три тысячи планируют посадить весной 2024 года.
Также вице-мэр отметил, что перед столичными властями поставлена еще одна задача — вывести Уфу как минимум на второе место в рейтинге самых зеленых городов страны. Сейчас столица Башкирии замыкает тройку лидеров после Краснодара и Перми.