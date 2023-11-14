13:52 (мск), источник: РБК
Финляндия подготовит предложения по ограничению въезда из России
Финское МВД подготовит предложения по ограничению въезда из России, заявила глава ведомства Мари Рантанен на пресс-конференции, передает Yle.
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«Например, если необходимо бороться с серьезной угрозой общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения», — сказала она.
По ее словам, число тех, кто пересекает юго-восточную границу Финляндии, растет, и часто речь идет о нелегальной миграции, когда люди прибывают на границу без документов.
Как отмечает Yle, за выходные за убежищем в Финляндии обратились 34 человека, за прошедший понедельник — 39, за первую половину вторника — свыше 20. В пограничной службе отметили, что многие приезжали к границе на велосипедах, у них не было виз. Yle пишет, что обычно российские пограничники не пропускают людей к финской границе, если у них нет документов для въезда, но сейчас просители добираются до границы соседнего государства и запрашивают убежища.
Хельсинки с 15 ноября запретят въезд на финскую территорию по всей границе с Россией. Ранее такую меру ввели в трех автомобильных пограничных пунктах — «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра» (соответствуют пунктам «Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск» с российской стороны). Всего на границе России и Финляндии работают девять КПП. Эти меры приняли из-за роста числа прибывающих без нужных документов лиц.
С сентября Финляндия, как и другие страны ЕС, ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами из-за санкций. При этом в третьем квартале этого года именно в эту страну Евросоюза чаще всего въезжали на автомобилях из России (более 200 тыс. въездов, на втором месте Польша — 61 тыс.).