КПРФ отказалась поддерживать бюджет Самарской области из-за дефицита и госдолга

«КПРФ серьезно беспокоит, что на протяжении трех последних лет бюджет Самарской области является серьезно дефицитным. Дефицит бюджета, то есть превышение расходов над доходами, за период только с 2022 по 2024 год превысит 120 млрд руб.», — отметил Алексей Лескин.
Также, по словам депутата, «КПРФ отрицательно оценивает и рост государственного долга Самарской области»: если на 1 января 2022 года сумма госдолга составляла 42 млрд руб., то на 1 января 2023 года госдолг вырос до 68,4 млрд руб. При этом прогноз на конец текущего года в регионе составляет 91 млрд руб. А потолок госдолга Самарской области в следующем году планируется на уровне 110 млрд руб., резюмировал Алексей Лескин.
В свою очередь председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы Виктор Кузнецов отметил, что по сути принимаемый бюджет будет бездефицитным. Что же касается госдолга региона, парламентарий со ссылкой на счетную палату Самарской области привел данные, согласно которым уровень задолженности Самарской области среди регионов ПФО по отношению к собственным доходам находится на самом низком уровне.
«По Самарской области показатель составляет 21%. Для сравнения: в Нижегородской области этот показатель составляет 61%, в Ульяновской области — 79%. Говорить о том, что здесь идет неконтролируемое увеличение задолженности, такого нет, это совершенно точно. Если говорить про расходы на обслуживание долга Самарской области, то по сравнению с показателями четыре года назад, они сократились реально в три раза. Сегодня это долг по бюджетным кредитам», — резюмировал Виктор Кузнецов.
После этого присутствовавший на заседании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров напомнил присутствующим, что в сентябре 2017 года госдолг Самарской области составлял 68 млрд руб.
В итоге губдума приняла в первом чтении проект бюджета Самарской области на 2024 год и плановый период 2025 — 2026 года. По словам Виктора Кузнецова, срок внесения поправок в главный финансовый документ региона установлен до 17:00 (MSK+1) 17 ноября текущего года.
Евгений Чернов.