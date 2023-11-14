Матвиенко призвала чиновников использовать русские аналоги иностранных слов

В качестве примера она привела термины «модератор», «дедлайн» и «кофебрейк», которые необходимо заменять словами «ведущий», «срок исполнения» и «перерыв» соответственно.
«Ну вот, скажем, широко распространенные такие термины, как модератор. Мы уже привыкли, правда, но это же ведущий. Нормальное русское слово, даже более глубокое. И ряд других в большинстве случаев выглядит совершенно неуместно. Вот с этим действительно нужно спокойно бороться. Я предлагаю начать с себя, с органов публичной власти», — заявила Мативенко.
Спикер при этом подчеркнула, что подходить к задаче радикально и отказываться от всех иностранных слов не стоит.
8 ноября Матвиенко предложила «осовременить» полное название Роспотребнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).