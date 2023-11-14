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14:18 (мск), источник: Ведомости

Матвиенко призвала чиновников использовать русские аналоги иностранных слов

Представителей органов власти призвали не использовать без надобности иностранные определения. С таким предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе слушаний, посвященных политике в сфере сохранения, защиты и развития русского языка.

Источник: РИА "Новости"

Наш язык на протяжении веков вбирал в себя элементы языков самых разных народов: и европейских, и тюркских, и многих других, и тысячи некогда заимствованных слов уже стали органической частью нашего языка, мы не можем с этим не считаться. Другое дело, когда чуждые слова используются в официальной речи без надобности, при наличии устоявшихся русских соответствий.

Валентина Матвиенко
спикер Совета Федерации

В качестве примера она привела термины «модератор», «дедлайн» и «кофебрейк», которые необходимо заменять словами «ведущий», «срок исполнения» и «перерыв» соответственно.

«Ну вот, скажем, широко распространенные такие термины, как модератор. Мы уже привыкли, правда, но это же ведущий. Нормальное русское слово, даже более глубокое. И ряд других в большинстве случаев выглядит совершенно неуместно. Вот с этим действительно нужно спокойно бороться. Я предлагаю начать с себя, с органов публичной власти», — заявила Мативенко.

Спикер при этом подчеркнула, что подходить к задаче радикально и отказываться от всех иностранных слов не стоит.

8 ноября Матвиенко предложила «осовременить» полное название Роспотребнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).

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