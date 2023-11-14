14:33 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
«Женское платье и тактическая рубашка». Минобороны введет новые элементы военной формы в Беларуси
Минобороны введет новые элементы военной формы в Беларуси.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Министерстве обороны сообщили, что намерены ввести новые элементы военной формы в Беларуси. Минобороны подготовило и согласует проект указа президента Беларуси о военной форме одежды, согласно которому предусматривается введение новых ее элементов, а также конструктивные изменения уже существующих. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
— Разработаны модели и фасоны женского военного платья. В войска выданы первые образцы для опытной носки, — сказал начальник вещевого управления Министерства обороны Республики Беларусь полковник Алексей Ковалев.
По его словам, к выпуску планируются также тактическая рубашка, кашне для боевой формы одежды, флисовая куртка. Он заметил, что все указанные предметы одежды намерены включить в нормы обеспечения всем категориям военнослужащих, добавив, что уже сейчас проводится значительная работа, чтобы на параде войск Минского гарнизона можно было все нововведения увидеть.
Ковалев акцентировал внимание на том, что любой новый образец одежды проходит так называемую опытную носку, в ходе которой военнослужащие на местах говорят о выявленных проблемах той или же иной модели.
— Тактическая рубашка доказала свою эффективность в армиях мира, в первую очередь в ходе вооруженных конфликтов.
Он добавил, что были взяты образцы, которые отдали белорусским фабрикам и на основе уже хорошо зарекомендовавших себя моделей был разработан опытный образец. Ковалев сказал, что тактические рубашки проходят опытную носку в подразделениях ССО. Он уточнил, что для отдельных подразделений рассматривается также изготовление рубашек и брюк для боевой формы одежды с встраиваемыми элементами защиты суставов, а также с последующим уходом от наколенников и налокотников.
— Главное — чтобы они были комфортными, практичными и отвечали всем современным стандартам.