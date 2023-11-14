14:27 (мск), источник: Комсомольская правда
Аксенов: в Крыму не будет массовых гуляний на Новый год
Главный приоритет — безопасность.
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в регионе решили отказаться от массовых новогодних и рождественских мероприятий из соображений безопасности.
Вместе с тем власти сделают все необходимое для создания новогоднего настроения. — В ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей; в населенных пунктах, как всегда, будут установлены елки, украшены улицы.
Напомним, в ряде городов и районов Крыма и на важных объектах продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности. Кроме того, в республике введен средний уровень реагирования.