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14:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Аксенов: в Крыму не будет массовых гуляний на Новый год

Главный приоритет — безопасность.

Источник: Комсомольская правда

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в регионе решили отказаться от массовых новогодних и рождественских мероприятий из соображений безопасности.

Вместе с тем власти сделают все необходимое для создания новогоднего настроения. — В ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей; в населенных пунктах, как всегда, будут установлены елки, украшены улицы.

уточнил Аксенов

Напомним, в ряде городов и районов Крыма и на важных объектах продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности. Кроме того, в республике введен средний уровень реагирования.

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