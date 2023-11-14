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14:35 (мск), источник: Время

Беспределу «разливаек» в Нижегородской области будет положен конец

Соответствующий закон рассматривают в Госдуме.

Источник: Время

Проект федерального закона, наводящий порядок в работе общепитов на первых этажах многоквартирных домов, внесён на рассмотрение в Госдуму РФ и будет рассмотрен в приоритетном порядке. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

Люлин отметил, что в Нижегородской области целый год шли к этой цели.

Напомним, ранее нижегородские депутаты попросили дать право субъектам РФ на регулирование работы «разливаек».

В предлагаемом законопроекте прописано право субъектов определять часы работы общепита в многоквартирных домах и на прилегающим к ним территориям.

«Это значит, что закончится ночной кошмар мирных граждан, — уверен спикер Заксобрания. -Кроме того, вводится запрет на наименование алкоголя, вводящее в заблуждение — больше никаких целительных настоек боярышника! Появятся ограничения и на продажу слабоалкогольных напитков».

На этой неделе проект закона направят в регионы для обсуждения. Евгений Люлин не сомневается, что федеральные коллеги поддержат нижегородских депутатов.

«Всех скептиков готовы провезти по злачным местам области, чтобы лично убедить в том, что контроль над “разливайками” необходим».

заявил глава регионального парламента
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