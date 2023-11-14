Глава Минобороны Словакии сообщил Столтенбергу о прекращении военной помощи Украине

«Министр обороны Словакии Роберт Калиняк встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которого проинформировал о завершении военной помощи Украине, оказывавшейся [поставками оружия и боеприпасов] со складов ВС [Словакии], — отметило Минобороны. — Словакия, несмотря на это, предоставляет [Украине] достаточно широкую шкалу гуманитарной помощи, а также технической помощи, [использование которой] не ведет к смертельным исходам».
Решение о прекращении направления на Украину военной помощи по линии государства приняло назначенное 25 октября правительство Словакии премьер-министра Роберта Фицо. Власти не препятствуют реализации коммерческих контрактов на поставку Киеву оружия и боеприпасов. Государства — партнеры республики по НАТО, согласно Минобороны, уважают решение нового кабмина Словакии.