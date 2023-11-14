17:06 (мск), источник: ТАСС

Глава Минобороны Словакии сообщил Столтенбергу о прекращении военной помощи Украине

БРАТИСЛАВА, 14 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк уведомил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о прекращение его республикой передачи оружия и боеприпасов в дар Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте словацкого Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023
«Министр обороны Словакии Роберт Калиняк встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которого проинформировал о завершении военной помощи Украине, оказывавшейся [поставками оружия и боеприпасов] со складов ВС [Словакии], — отметило Минобороны. — Словакия, несмотря на это, предоставляет [Украине] достаточно широкую шкалу гуманитарной помощи, а также технической помощи, [использование которой] не ведет к смертельным исходам».

Решение о прекращении направления на Украину военной помощи по линии государства приняло назначенное 25 октября правительство Словакии премьер-министра Роберта Фицо. Власти не препятствуют реализации коммерческих контрактов на поставку Киеву оружия и боеприпасов. Государства — партнеры республики по НАТО, согласно Минобороны, уважают решение нового кабмина Словакии.

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