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14:51 (мск), источник: РИА Новости

Егор Крид стал амбассадором новых международных соревнований

Рэпер Егор Крид стал амбассадором фиджитал-турнира «Игры будущего».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Певец Егор Крид стал амбассадором фиджитал-турнира «Игры будущего», передает корреспондент РИА Новости.

«Большое международное событие. Сто дней осталось до Казани, где будет проходить большое мероприятие, будет много больших концертов», — сообщил исполнитель на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

По словам Крида, это «Игры будущего» помогут молодежи из России и других стран проявить себя.

«Круто, что киберспорт и спорт вместе. Будем продвигать событие как сможем», — добавил музыкант.

«Игры будущего» — новые международные соревнования по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию «фиджитал» (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию.

Первые «Игры» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

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