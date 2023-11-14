Виктор Кудряшов покидает свой пост по состоянию здоровья

Виктор Кудряшов был утвержден в должности первого зампреда правительства региона в декабре 2018 года, а временно исполняющим эти обязанности был назначен еще в ноябре 2017 года. До этого он являлся советником губернатора, еще раньше первым вице-мэром Самары. До 2010 года Виктор Кудряшов занимал пост заместителя областного министра природопользования.
Кандидатура Виктора Кудряшова после сентябрьских выборов губернатора Самарской области не была согласована на должность председателя правительства региона из-за скандала, связанного с антироссийскими высказываниями его сына Юрия. В отношении последнего сейчас проводится проверка. Виктор Кудряшов работал в статусе врио главы кабинета министров.
Евгений Чернов.