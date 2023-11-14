15:08 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Мэр в открытом доступе: какие вопросы краснодарцы адресуют Евгению Наумову
Горожане шлют обращения на прямую линию главы.
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Глава Краснодара Евгений Наумов 15 ноября выйдет в прямой эфир (12+) в соцсетях и ответит на вопросы горожан. Обращения и жалобы жителей и гостей кубанской столицы, адресованные мэру, уже принимают в Муниципальном центре управления, в том числе в Telegram (18+). Какие вопросы задают краснодарцы Евгению Наумову — выяснило ИА KrasnodarMedia.
Вопросы мэру касаются разных сфер жизни Краснодара. Большая часть жалоб связана с общегородскими проблемами.
Краснодарцы спрашивают у Евгения Наумова, когда в городе уменьшатся дорожные заторы, начнут строить дорожные развязки, а в общественном транспорте пассажиры будут чувствовать себя комфортно.
«Когда будет построена трамвайная ветка в микрорайон Восточный до улицы Домбайской? Район задыхается от пробок, все дороги в пробках, какие меры вы предпринимаете? Дороги, развязки, общественный транспорт — это все отсутствует, застроили такое огромное поле, микрорайон “Губернский”, а на работу не можем выехать, сплошные пробки!». — жалуется горожанин, подписавшийся как И И. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов частично сохранены. — Прим. ИА KrasnoarMedia).
«Когда начнём строить транспортные развязки внутри города? Например, был проект транспортная развязка в трех уровнях на пересечении улиц Старокубанской и Ставропольской?», — интересуется еще один горожанин.
Волнуют жителей города и проблемы с отоплением. Далеко не во всех жилых домах Краснодара батареи горячие и в квартирах тепло.
«Хотелось бы обратиться с вопросом по поводу отопления в посёлке Знаменский! Сезон начался, в квитанции выставлен счёт, а вот отопления как не было, так и нет», — утверждает Лидия Мамий.
Шлют мэру просьбы о помощи обманутые дольщики. Владельцы квартир в недостроях просят ускорить процесс сдачи жилья в эксплуатацию:
«Сигнал СОС от дольщиков ЖК “Кино”! Пожалуйста, помогите нам с решением нашей проблемы! Девять лет ждём свои квартиры, — говорит Карина.
«ЖК на Магистральной в Краснодаре в районе КСК обещали сдать до конца этого года. До конца года не успевают. Изменили сроки на июнь 2024-го года», — пишет Ольга.
Обращаются краснодарцы в Евгению Наумову с просьбой отремонтировать дороги, привести в порядок тротуары:
«Евгений Михайлович, необходим асфальт на улице Лаперуза! Жители ждут обещанный асфальт уже несколько лет. Без асфальта нет в районе рейсовых автобусов, людям приходится несколько км идти до ближайшей остановки, дорожное покрытие разбито — яма на яме, а трафик автотранспорта огромный, не говоря уже про столб пыли, покрывающий весь район», — описывает проблему Юлия.
«Когда сделают дорогу по Тихорецкой до Демуса, чтобы разгрузить район ВК? Почему сразу не планировали четыре полосы в сторону Индустриального от 1-го Мая? Где обещанный трамвай по ВК до Домбайской?», — интересуется Андрей.
«Отсутствие тротуара является проблемой для передвижения пешеходов и живущих на улице Светлой поселка Индустриального жителей», — пишет Виктор Владимирович.
«Когда власти решат вопрос о подсыпке дороги по улице Круговой в соответствии с обязательством о содержании дорог общего пользования? По ней невозможно двигаться на автомобиле из-за наличия огромных ям», — спрашивает Софья.
«Улица Красных Партизан 77, 101. Ямочный ремонт дороги не делают уже больше семи лет. Просто каждый год засыпают ямы галькой», — жалуется пользователь с ником К.
Сигнализируют краснодарцы о мусорных завалах и несанкционированных свалках в разных частях города:
«Поселок Индустриальный и Жёлтое озеро. Мы просим о помощи. В нашем районе экологическая катастрофа. Если вы вы решите посмотреть на это своими глазами, мы обязательно покажем весь объем загрязнения Кубанской земли», — обращается к мэру Нина Чернецкая.
Обращают внимание мэра жители города на «сплошь заклеенные объявлениями остановки и столбы», на отсутствие поликлиник во многих новых районах города. Жители ЖК «Спортивная деревня» интересуются, когда у них построят садики и школу в шаговой доступности. Спрашивают кубанцы и о том, когда в городе возьмутся за очистку водоемов и реки Кубань, которая уже «стала зловонной сточной канавой».
Ответит ли на эти вопросы глава Краснодара лично во время прямой линии — неизвестно, но на «карандаш» возьмет. Все обращения будут зафиксированы и отработаны ответственными службами.
Глава Краснодара Евгений Наумов ответит на вопросы жителей в прямом эфире сообщества «Краснодарский край» (18+) в соцсетях «Одноклассники» (18+) и «ВКонтакте» (16+).
Трансляция состоится 15 ноября в 15:00.