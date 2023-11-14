16:01 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Мединский: Беларуси и России определено жить в одном доме
Страны вместе прошли множество испытаний, также исторически у них много общего: от общих границ до врагов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Беларуси и России определено историей жить в одном доме, бок о бок, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский во время открытия памятника Святому благоверному князю Александру Невскому в Минске, передает корреспондент Sputnik.
По словам Мединского, история на столетия вперед определила то, что «две ветви русского народа — великорусская и белорусская» остаются союзными, пройдя через многие испытания.
«Более, чем соседями, даже более, чем братьями. Людьми, которым определено жить рядом, бок о бок, причем жить в одном доме. Как говорят американцы, в таунхаусе. У всех входы разные, у каждого свой участок, лужайка, каждый за порядок отвечает со своей стороны, а крыша — одна, коммуникации — общие, охрана — общая. Так надежнее и спокойнее», — подчеркнул Мединский.
Он добавил, что так жить завещали предки, в том числе и князь Александр Невский, которому в Минске во вторник открыли памятник.
Памятник Александру Невскому
С идеей открыть памятник князю выступила религиозная общественность. Предложение одобрил белорусский лидер Александр Лукашенко. А место под скульптуру выбрал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
Воплотить инициативу в жизнь удалось меньше чем за год. Памятник установлен на площади у посольства России в Беларуси. Он представляет собой 11-метровую конную скульптуру.
Отливали памятник в Беларуси. Реализацией проекта занималось Посольство России при поддержке Мингорисполкома и Белорусского экзархата Русской православной церкви. Средства на сооружение монумента предоставили спонсоры из числа представителей бизнеса.