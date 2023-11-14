Законодатели или исполнители: кто командует платными парковками в Петербурге

«Мы предлагаем четыре новых пункта к закону о разграничении полномочий. Из них два пункта — изменения существующего разграничения, что вопросы должны решаться не исполнительной властью, а законом. Два пункта — это прямая реализация федерального законодательства. Я не вижу вообще юридических противоречий», — рассказал «ФедералПресс» депутат заксобрания Северной столицы Борис Вишневский.
Он уточнил, что перенести обсуждение на декабрь — это лучший вариант, чем отклонение инициативы. При этом он добавил, что проект был внесен еще 29 июня и за это время никаких обращений по поводу необходимости доработать инициативу не было.
Кроме того, парламентарий привел один из примеров ввода платной парковки на Васильевском острове, этот случай он считает сомнительным. В результате появления платной зоны некоторые жители испытывают неудобства.
Суть проекта заключается в том, что ключевые вопросы в этой сфере должны устанавливаться законом, после открытой и публичной дискуссии. Речь идет о запрете на организацию платных парковок около школ, детских садов, поликлиник и других социальных объектов, порядке создания платных парковок. Также важно определить время суток и дни, когда платные парковки используются бесплатно, и основные положения методики расчета платы за парковки, максимальный размер этой платы.
Замглавы петербургского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков в рамках события сообщил, что новый закон вводить не требуется, а проблемы с парковками решаются по мере их поступления. Он уточнил, что в приоритете другие вопросы. Речь идет о проблемах с кикшерингами и дворами.
Напомним, что в Северной столице становится больше недовольных платными парковками. С 1 ноября в эту зону вошли еще 118 улиц в Василеостровском районе. Кроме того, платная парковка действует в Адмиралтейском, Центральном и Петроградском районах Северной столицы. Речь идет о 652 улицах.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, когда можно не платить за парковку.