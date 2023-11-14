16:28 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Лукашенко о «деле молочников»: «Там светятся и члены правительства»
Лукашенко предупредил чиновников об ответственности за «дело молочников».
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 14 ноября озвучил детали преступных схем в молочной отрасли Беларуси и предупредил чиновников об ответственности в случае, если они окажутся замешанными в «дело молочников». Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
По словам Лукашенко, владельцы белорусских фирм организовали подконтрольные субъекты хозяйствования в России. Это дало возможность продавать продукцию с минимальной наценкой, после чего реализовывать товар конечному потребителю уже по более высокой цене и занижая налогооблагаемую базу.
Лукашенко добавил, что полученная информация показала, что реализация схемы не могла быть осуществлена без участия должностных лиц предприятий и государственных органов:
— Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко. — Ред.), тоже ответите, если там будут ваши лица. Там светятся и члены правительства. Я не называю фамилии, пока идет следствие.
По словам президента Беларуси, путем подкупа отдельные коммерсанты получали право первоочередного распределения молочной продукции (сыры, масло и так далее) в свою пользу с возможностью закупки продукции по цене, которая ниже установленного индикатива. Озвученная преступная схема, подчеркнул он, стала возможной из-за того, что в белорусском правительстве не выработана система реализации продукции. Он сказал, что многие предлагают продавать все через биржу.
— Это ваше дело. Но как только замели этих деятелей, посадили куда надо, совсем другие цены на предприятиях. И все началось, господин Субботин (председатель Витебского облисполкома. — Ред.), с Витебской области. Может быть, до вас.
Кроме того, президент предупредил:
— Но не дай бог (губернаторов предупреждаю) косяки будут в вашу бытность, мало не покажется. Будет аж в глазах темно, какими бы вы надежными и преданными мне ни были. Это вопрос не Лукашенко.
Он обратил внимание на то, что данный вопрос является вопросом государственной важности. Также Лукашенко обратил на вскрытые факты внимание главы Комитета государственного контроля и добавил:
— Это хорошо, что вы видите фермы неубранные. Это хорошо, это с них спросят. Но вот тут ваши косяки. Займитесь принципиально.
Он сказал, что поручил главе Комитета государственной безопасности всех переписать, всю собственность, которой там немерено. Президент заявил, что все должно быть изъято в доход государства.
— Ущерб мы видим. Умножайте на три, не все увидели, а может и на пять, согласуете со мной. Вся собственность должна быть у государства. Обнаглели до крайности.
Лукашенко поручил уполномоченным президента заняться ситуацией во вверенных им регионах, уделив особое внимание Минску.
— У вас в Минске конь не валялся (обращается к главе Совета Республики, уполномоченному представителю президента в Минске Наталье Кочановой. — Ред.). Занимайтесь. Разберемся со всеми.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 14 ноября в качестве примера противозаконной деятельности в молочной отрасли привел компанию «Бабушкина крынка».