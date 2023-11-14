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16:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава региона исключил Алексея Дёмкина из совета по патриотическому воспитанию

Дмитрий Махонин издал указ об изменении состава Межведомственного совета по патриотическому воспитанию граждан.

Губернатор Дмитрий Махонин своим указом исключил бывшего главу Перми Алексея Дёмкина из состава Межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию граждан РФ, проживающих на территории Пермского края.

Согласно внесенных 13 ноября этого года изменений, место Алексея Дёмкина займет действующий глава Перми Эдуард Соснин.

Вместе с экс-главой города краевой совет по патриотическому воспитанию покинут: Артем Вороненко — бывший замдиректора департамента информационной политики администрации губернатора Пермского края, Сергей Каменев — бывший начальник Пермского кадетского училища, Дмитрий Красильников — бывший ректор ПГНИУ, Константин Лызов — бывший глава Добрянского городского округа.

Вместе с Эдуардом Сосниным совет по патриотическому воспитанию населения пополнят: Юлия Ветошкина — министр по туризму Пермского края, Константин Егоров — ректор ПГГПУ, Евгения Каныгин — начальник Пермского кадетского училища, Вадим Лысанов — глав Кунгурского муниципального округа, Екатерина Набатова — заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края.

В состав Совета входят депутаты Законодательного Собрания и представители органов государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления, военного комиссариата, руководители профильных образовательных организации и другие. Указ о его создании издал глава региона 22 августа 2018 года.

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