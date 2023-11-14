Шольц счел обвинения Эрдогана в адрес Израиля абсурдными

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля из-за действий на территории сектора Газа являются абсурдными. На пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом он подчеркнул, что еврейское государство соблюдает все международные нормы и права человека, сообщает РИА Новости.
«Это страна, которая обязалась соблюдать права человека и международные права, и в своих действиях соответствующим образом и действует. И поэтому эти обвинения против Израиля, вне сомнения, абсурдны», — заявил Шольц в ответ на вопрос, не являются ли слова Эрдогана о Израиле красной линией для Берлина.
Канцлер напомнил, что ХАМАС с точки зрения правительства ФРГ представляет собой террористическую организацию, и Израиль обладает правом обороняться в секторе Газа.
Он также назвал неприемлемой ситуацию, в которой радикальная группировка сможет получить шанс на передышку, накопить оружие и вновь напасть на Израиль.
Ранее президент Турции заявлял о неприемлемости атак на палестинский народ. Президент Турции также призвал исламский мир проявить единую волю, чтобы предпринять меры для установления мира в регионе.
Он также назвал «трусливой и бессовестной» позицию поддерживающих Израиль стран Запада по сектору Газа.
До этого Эрдоган сообщил, что Анкара объявит Израиль военным преступником, отметив, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.