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17:03 (мск), источник: Комсомольская правда

61 процент опрошенных воронежцев поддержал сокращение рабочей недели на один час

Законопроект с таким предложением внесли в Госдуму.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме будут рассматривать законопроект о сокращении рабочей недели с 40 до 39 часов. По мнению его авторов, нововведение позволит снизить нагрузку на сотрудников организаций и привлечь дополнительные карты.

Эксперты сервиса SuperJob провели опрос, как воронежцы относятся к этому законопроекту. Оказалось, что поддерживает его 61 процент людей, к которым обратились с подобным вопросом. Аргументируют свою позицию тем, что перед выходными можно будет пораньше приехать на дачу или просто больше времени провести с семьей.

Любопытно, что законопроект поддержали 67 процентов опрошенных женщин и только 55% мужчин.

14 процентов опрошенных воронежцев оказались противниками сокращения рабочей недели. По их мнению, в случае принятия соответствующего закона заработки могут сократиться, а переработки останутся. 25 процентов участников опроса затруднились определить свое отношение к подобной инициативе.

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