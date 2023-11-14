17:06 (мск), источник: АиФ Воронеж
Депутаты разработали программу капремонта школ и детсадов
Около 40% детских садов и 60% школ были построены более полувека назад.
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Информацию о прогнозе социально-экономического развития городского округа Воронеж на 2024−2026 годы заслушали депутаты Воронежской городской Думы на заседании круглого стола постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям.
Председатель профильной комиссии Андрей Соболев рассказал, что рабочая группа депутатов Воронежской городской Думы и сотрудников управления образования мэрии с августа по октябрь 2023 года разработала программу капремонта школ и учреждений дошкольного образования на 2024−2028 годы и плановый период до 2033 года.
Председатель городской Думы Владимир Ходырев предоставил программу на рассмотрение Губернатору Александру Гусеву.
За последние пять лет в эксплуатацию ввели 24 объекта дошкольного образования на 4053 места, шесть новых школ и три пристройки на 10220 учащихся и одно учреждение дополнительного образования.
Условия в новых детских садах и школах существенно отличаются от условий в старых зданиях, требующих ремонта. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения родителей и педагогического состава.
При этом около 40% зданий детских садов и 60% зданий школ, в которых пребывает 16830 воспитанников и обучается 52093 учащихся, были построены более полувека назад.
По инициативе депутатов Воронежской городской Думы совместно с управлением образования администрации городского округа города Воронеж сформирован перечень учреждений образования, которые остро нуждаются в капитальном ремонте. В зданиях необходимо провести ремонт кровель, фасадов, систем водоснабжения и отопления, ремонт кабинетов, рекреаций, подсобных помещений
Согласно сформированному перечню, в рамках программы планируется выполнить капитальный ремонт в 276 образовательных учреждениях Воронежа, которые посещает более 150 тысяч детей.