Ракетчики БФ провели электронные пуски ракет по морским целям

Личный состав соединения совершил марш на боевой технике в районы огневых позиций, где оперативно развернуты ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» для борьбы с надводными кораблями, а также защиты морского побережья Калининградской области.
В роли кораблей условного противника выступили корабли Балтфлота, выполняющие задачи в акватории Балтийского моря, прокомментировали в Калининграде сегодня, 14 ноября 2023 года, собкору ИА МедиаКалибр в пресс-службе Западного военного округа.
Получив целеуказания, боевые расчеты БФ произвели электронный пуски из ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» по отряду кораблей условного противника. Средства объективного контроля, производившие мониторинг, подтвердили успешное поражение всех мишеней.
На Балтийском флоте в ходе учения расчеты также отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнение мероприятий по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов.
Ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» предназначены для поражения надводных кораблей всех типов. Ракеты этих комплексов имеют мощные боевые части и высокую скорость маршевого полета, что увеличивает вероятность гарантированного поражения надводных целей любого класса.