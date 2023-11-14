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17:13 (мск), источник: Kaliningradnews

Ракетчики БФ провели электронные пуски ракет по морским целям

В Калининградской области в акватории Балтийского моря в рамках плановой тренировки военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы (город Балтийск) Балтийского флота уничтожили отряд боевых кораблей условного противника.

Личный состав соединения совершил марш на боевой технике в районы огневых позиций, где оперативно развернуты ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» для борьбы с надводными кораблями, а также защиты морского побережья Калининградской области.

В роли кораблей условного противника выступили корабли Балтфлота, выполняющие задачи в акватории Балтийского моря, прокомментировали в Калининграде сегодня, 14 ноября 2023 года, собкору ИА МедиаКалибр в пресс-службе Западного военного округа.

Получив целеуказания, боевые расчеты БФ произвели электронный пуски из ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» по отряду кораблей условного противника. Средства объективного контроля, производившие мониторинг, подтвердили успешное поражение всех мишеней.

На Балтийском флоте в ходе учения расчеты также отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнение мероприятий по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов.

Ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» предназначены для поражения надводных кораблей всех типов. Ракеты этих комплексов имеют мощные боевые части и высокую скорость маршевого полета, что увеличивает вероятность гарантированного поражения надводных целей любого класса.

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Ракетчики БФ провели электронные пуски ракет по морским целям
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