09:23 (мск), источник: Фонтанка
Три сценария закрытия границы Россия — Финляндия
Финские СМИ обсуждают три сценария закрытия границы с Россией.
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Финские СМИ на основании закона описали три возможных сценария закрытия восточной границы с Россией. От самого мягкого до самого сложного. Для всех из них есть условия.
Первый сценарий — ограничение трансграничного движения. Это самая мягкая из мер. Фиксированный режим работы пунктов пропуска, они могут перестать работать по ночам, или даже закрытие некоторых до дальнейшего уведомления. Однако, по мнению министра внутренних дел Мари Рантанен, такой мягкой меры вряд ли будет достаточно.
Второй сценарий — закрытие границы полностью или частично. С этого момента через закрытый переход не сможет пройти никто. Но такое возможно, если следовать букве закона, только «для борьбы с серьезной угрозой общественному порядку, национальной безопасности или здоровью населения».
Вариант третий — централизация приема заявлений от просителей убежища. Вплоть до полного закрытия для них восточной границы страны. Въехав из России, просто нельзя будет попросить убежища. Либо, в более мягкой версии, просить его можно будет только на определенных пунктах пропуска или на каком-то одном из них.
Но для этого массовый въезд беженцев в Финляндию из России должен быть исключительно масштабным и за короткий промежуток времени, либо, что журналисты считают более подходящим основанием, должно быть «известно или быть обоснованное подозрение, что въезд происходит под влиянием иностранного государства или другого субъекта».
В Финляндии это в основном второй пункт. Число прибывших по-прежнему относительно невелико, но значительно выросло.
«Дело не всегда в количестве, а в явлении», — говорила Рантанен.
Финский премьер уже заявил, что считает, что беженцам-велосипедистам помогают на российской стороне.