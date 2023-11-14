Наталья Катина может стать врио главы правительства Самарской области

До сегодняшнего дня в этой должности работал Виктор Кудряшов, об отставке которого объявили накануне.
Наталья Катина начала карьеру в 2007 году главным специалистом департамента строительства и архитектуры Самары. В 2008 году она возглавила информационно-аналитический отдел в управлении организации торгов департамента экономического развития в администрации Самары. В 2008 — 2010 году Наталья Катина была консультантом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области. С 2010 по 2015 год она руководила управление организации торгов департамента финансов.
После этого в 2015—2016 году Наталья Катина замещала генерального директора АО «Электронные торговые системы», а в 2016—2017 году работала директором Фонда имущества Ленинградской области. С 31 октября 2017 года она была врио руководителя Главного управления организации торгов Самарской области, а 19 марта 2020 года ее назначили зампредом правительства Самарской области. В правительстве Самарской области госпожу Катину называют «правой рукой» Виктора Кудряшова.
Ранее сам экс-глава правительства объяснил свою отставку состоянием здоровья. По информации «Ъ-Волга», реальной причиной его отставки стали следственные действия в отношении чиновника.
В доме и на рабочем месте Виктора Кудряшова прошли обыски, связанные с уголовным делом, возбужденным по факту превышения должностных полномочий из числа руководства регионального Управления капитального строительства (УКС). По версии следствия, чиновники без заключения госэкспертизы перечислили 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» по госконтракту на проектирование строительства станции метро «Самарская».
На допрос по уголовному делу в качестве свидетеля уже неоднократно вызывали исполняющего обязанности министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Михаил Асеев ранее возглавлял региональное УКС. У него также проходили обыски.
Кандидатура Виктора Кудряшова после сентябрьских выборов губернатора Самарской области не была согласована на должность председателя правительства региона из-за скандала, связанного с антироссийскими высказываниями его сына Юрия. В отношении последнего сейчас проводится проверка. Виктор Кудряшов работал в статусе врио главы кабинета министров.
Евгений Чернов.