19:56 (мск), источник: © РИА Новости
Боррель ответил на вопрос об отправке F-16 на Украину
БРЮССЕЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не имеет информации о том, когда первые F-16 окажутся на Украине.
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Я не имею какой-либо конкретной информации о том, когда именно первые F-16 будут летать в украинском небе.
«Подготовка пилотов продолжается, это займет время, никто не отправит пилотов управлять самолетами без полной подготовки», — сказал он по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран Евросоюза.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.