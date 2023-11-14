Полянский пригрозил США последствиями за перехват оружия в Оманском заливе

«Провальная для Вооруженных сил Украины ситуация на фронте не является оправданием для подобных шагов. Если они со стороны Вашингтона продолжатся, это будет иметь самые серьезные последствия», — подчеркнул он на заседании Совета Безопасности Всемирной организации.
Москва неоднократно объясняла, почему подобные действия американцев идут вразрез с положениями не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, включая 2216, но и с нормами международного права, указал дипломат.
«Особо циничными выглядят действия США, в частности попытки Вашингтона использовать действующие международные санкции в отношении Йемена для продвижения весьма далеких от достижения мира в этой многострадальной стране узкокорыстных задач. К этому выводу подводит то, как возмутительно американские военные обошлись с перехваченной в Оманском заливе в декабре прошлого года продукцией военного назначения, которая была переправлена Вашингтоном на Украину для нужд киевского режима», — пояснил Полянский.
В январе американские и французские военные моряки перехватили в Оманском заливе судно, которое, предположительно, везло в Йемен партию оружия иранского происхождения. На борту они нашли свыше трех тысяч автоматов, 578 тысяч патронов и 23 противотанковые управляемые ракеты.
Как сообщило в начале октября Центральное командование ВС США, Вашингтон передал Украине порядка 1,1 миллиона конфискованных у Ирана патронов для стрелкового оружия калибром 7,62 миллиметра. Речь шла о боеприпасах, предназначавшихся движения хуситов в Йемене.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что резолюция Совета Безопасности ООН содержит призыв к государствам проводить досмотр всех грузов, следующих в Йемен, если имеются разумные основания полагать, что груз содержит запрещенные к поставке предметы. По ее словам, подобные инспекции ограничены территорией самих стран, включая морские порты и аэропорты.