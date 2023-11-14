20:38 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Молдавский премьер обсудил с представителем ЕБРР приоритеты экономического развития страны
Глава молдавского правительства встретился с представителями ЕБРР.
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КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Приоритеты экономического развития Молдовы обсудили на встрече во вторник премьер-министр республики Дорин Речан и региональный исполнительный директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Республике Молдова, Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, информирует пресс-служба правительства.
Отмечается, что собеседники наметили общие приоритеты по повышению инвестиционной привлекательности Молдовы и развитию торговых связей, а также рассмотрели текущие проекты в области энергетики, финансов, госуправления и зеленой экономики.
«Также обсуждались меры по стимулированию инвестиций и бизнеса путем расширения портфеля гарантий в условиях нестабильной ситуации с безопасностью в регионе», — уточняет пресс-служба.
Правительство продолжает осуществлять необходимые реформы для устойчивого развития страны, уделяя особое внимание реформе правосудия, цифровизации экономики, инвестициям в инфраструктуру и реализации мер по укреплению энергетической безопасности, отметил на встрече Дорин Речан.