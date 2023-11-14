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22:41 (мск), источник: ТАСС

Путин поблагодарил президента Египта за содействие в эвакуации россиян из сектора Газа

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за оказываемую его страной помощь в эвакуации российских граждан из сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси. Владимир Путин поблагодарил за оказываемое Египтом всестороннее содействие в эвакуации граждан России из сектора Газа», — говорится в сообщении.

Стороны также выразили обеспокоенность ростом жертв среди мирного населения в секторе Газа. «Продолжено обсуждение крайне обострившейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. С обеих сторон выражена глубокая обеспокоенность беспрецедентным ростом жертв среди мирного населения, включая тысячи детей и женщин», — говорится в сообщении.

Президенты также подтвердили, что Москва и Каир выступают за урегулирование конфликта на Ближнем Востоке путем создания суверенного Палестинского государства.

«Констатирована созвучность подходов России и Египта к урегулированию ситуации в регионе путем создания на общепризнанной международно-правовой основе независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», — говорится в сообщении.

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