Путин поблагодарил президента Египта за содействие в эвакуации россиян из сектора Газа

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси. Владимир Путин поблагодарил за оказываемое Египтом всестороннее содействие в эвакуации граждан России из сектора Газа», — говорится в сообщении.
Стороны также выразили обеспокоенность ростом жертв среди мирного населения в секторе Газа. «Продолжено обсуждение крайне обострившейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. С обеих сторон выражена глубокая обеспокоенность беспрецедентным ростом жертв среди мирного населения, включая тысячи детей и женщин», — говорится в сообщении.
Президенты также подтвердили, что Москва и Каир выступают за урегулирование конфликта на Ближнем Востоке путем создания суверенного Палестинского государства.
«Констатирована созвучность подходов России и Египта к урегулированию ситуации в регионе путем создания на общепризнанной международно-правовой основе независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», — говорится в сообщении.