Казахстанский тенге празднует свой 30-й день рождения

Некоторые эксперты говорят, что название тенге происходит от средневековых тюркских серебряных монет «денге» или «таньга».
12 ноября 1993 года вышел указ президента Республики Казахстан «О введении национальной валюты Республики Казахстан». Это позволило государству также начать формирование полноценного банковского сектора.
15 ноября 1993 года тенге вошли в обращение. С тех пор этот день считается официальным Днем национальной валюты. С 18 ноября 1993 года тенге стал единственным законным платежным средством на территории Казахстана. Сегодня тенге является экономической основой независимости, символом суверенитета, полновесной частью новейшей истории и будущего Казахстана.
Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев 13 ноября принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова, который проинформировал президента о ситуации в экономике Казахстана, мерах по снижению инфляции, а также о состоянии золотовалютных резервов, активов ЕНПФ и Национального фонда. Он также доложил о ходе подготовительных работ по запуску цифрового тенге и планах по развитию цифровой финансовой инфраструктуры и о подготовке к празднованию знаковой даты — 30-летия национальной валюты тенге.