«Каллас спросили, хотела бы она, чтобы ее рассматривали на эту роль после ухода с должности генсека НАТО генерала Йенса Столтенберга. Она ответила “да”», — пишет Politico.
Премьер-министр Эстонии также отвергла сообщения о том, что конфликт на Украине «зашел в тупик». По ее мнению, подобные заявления о ситуации на поле боя отвечают «интересам России».
«Это работает им на пользу. Давайте не попадаться в эту ловушку», — сказала Каллас.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.