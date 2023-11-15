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Палестино-израильский конфликт
05:08 (мск), источник: © РИА Новости

Премьер Эстонии обратилась к НАТО, чтобы не попасть в «ловушку» России

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас намерена занять пост генерального секретаря НАТО для противостояния России, об этом политик заявила на саммите Politico Defense.

Источник: РИА "Новости"

«Каллас спросили, хотела бы она, чтобы ее рассматривали на эту роль после ухода с должности генсека НАТО генерала Йенса Столтенберга. Она ответила “да”», — пишет Politico.

Премьер-министр Эстонии также отвергла сообщения о том, что конфликт на Украине «зашел в тупик». По ее мнению, подобные заявления о ситуации на поле боя отвечают «интересам России».

«Это работает им на пользу. Давайте не попадаться в эту ловушку», — сказала Каллас.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

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