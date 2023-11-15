Кеннеди-младший считает, что ослабление России навредит США

Его спросили, отвечает ли американским национальным интересам необходимость проведения президентом США переговоров с целью прекращения конфликта на Украине. «Да. Согласно нынешнему стратегическому видению США, война служит национальным интересам, ослабляя Россию. Но это видение ошибочно по двум причинам. Во-первых, это не ослабление России. Во-вторых, слабая и нестабильная Россия приведет к снижению уровня нашей безопасности, а не к его повышению. Соединенные Штаты и весь мир окажутся в выигрыше, если Россия будет знать, что мы не стремимся ее уничтожить», — подчеркнул Кеннеди.
Аналогичный вопрос был задан американскому политику Корнелу Уэсту, который также намерен участвовать в выборах в качестве независимого кандидата. По его мнению, украинская проблема «не может быть решена военными средствами». «Дипломатическое урегулирование этого конфликта не только отвечает национальным интересам, но и является обязанностью президента США, который должен возглавить этот процесс вместе с нашими международными партнерами в Европе, Азии и Африке», — считает Уэст. Он пообещал, что в случае избрания главой государства «не даст Украине иного выбора, кроме как вступить в дипломатический процесс» в рамках его обязательства прекратить поставки вооружений Киеву, «а вместо этого инвестировать в миротворческий процесс».
Кеннеди-младший, который ранее претендовал на выдвижение кандидатом от Демократической партии, выступает за прекращение американской помощи Украине и скорейшее начало переговоров по урегулированию конфликта.