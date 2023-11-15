07:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru
В мэрии Владивостока сменился вице-мэр по градостроительству и собственности
Алексей Сухов назначен заместителем главы.
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В администрации Владивостока прошли кадровые перестановки среди заместителей глав. На должность вице-мэра по градостроительству, архитектуре и муниципальной собственности назначен бывший вице-губернатор Приморья Алексей Сухов. Он уже работал в мэрии в качестве первого замглавы города при Игоре Пушкареве. Эксперты называют нового вице-мэра «технократом» и говорят о серьезном усилении мэрской команды с его приходом, сообщает ИА PrimaMedia.
На протяжении нескольких месяцев Алексей Сухов в качестве референта курировал направления, осиротевшие с арестом вице-мэра Алексея Ляйфера. После прохождения необходимых проверок он получил назначение заместителем главы.
"Заместителем главы администрации Владивостока назначен Алексей Сухов. Соответствующее распоряжение вступило в силу 10 ноября.
Что касается находящегося под следствем Алексея Ляйфера, то, как сообщили в мэрии, он не уволен.
У Алексея Сухова — большой опыт в системе органов власти Владивостока и Приморья. Его можно отнести к т.н. технократам. С 1994 года работал в Центральном банке России по Приморскому краю. В 2004 году назначен на пост председателя Контрольно-счетной палаты Законодательного собрания Приморского края. Далее — в Главном управлении Центробанка, где возглавлял управление финансового мониторинга и валютного контроля.
На протяжении четырех лет — с 2008 по 2012 — занимал пост первого вице-мэра Владивостока, курировал вопросы пользования и распоряжения имуществом, градостроительство, архитектуру и другие. С главой города его связывали исключительно рабочие отношения, в ближний круг он так и не вошел. Отработав четыре года с Игорем Пушкаревым, Сухов перешел в команду губернатора Владимира Миклушевского на должность вице-губернатора — руководителя аппарата администрации. На этом посту он курировал вопросы государственной гражданской службы и кадров, бюджетного учета, государственного заказа, информатизации и телекоммуникаций. Покинул администрацию края он уже при врио губернатора Андрее Тарасенко в 2018 году и перешел в частный сектор. Входит в кадровый управленческий резерв президента РФ.
— Еще при работе в команде Миклушевского Алексей Сухов зарекомендовал себя как опытный чиновник, причем без негативного бэкграунда. Это крайне важный момент. Если в команду Шестакову удастся привлечь такого мастодонта — это действительно усиление администрации. Мэрия от этого только выиграет, — комментировал ИА PrimaMedia гендиректор КЦ «Эксперт групп», политолог Павел Наливайко.
Немаловажным Наливайко считает, что ключевое направление «приобретет эффективного кадра, хорошо знакомого местным элитам».
Появление Алексея Сухова позволит восполнить управленческие пробелы в структуре администрации столицы ДФО. Перед городом стоят амбициозные задачи. Но объективности ради, следует отметить, что не хватает компетентных и грамотных людей, чтобы справляться с текущими обязательствами. Кадровая проблема в целом стоит очень остро, и мэрия здесь — не исключение. Вполне возможно, что одной из стоящих перед Суховым задач станет налаживание межведомственного взаимодействия.
— Действительно тяжело контролировать все процессы. В результате мы имеем проблемы с закапыванием теплотрасс, периодически проявляющуюся рассогласованность внутри структур администрации. Здесь конечно Сухов — серьезное организационное усиление, — считает член Российской ассоциации политконсультантов, политолог Вячеслав Беляков.
В то же время эксперт отмечает, что это кадровое решение наглядно демонстрирует проблему дефицита квалифицированных кадров в государственном и муниципальном управлении.