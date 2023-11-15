11:53 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Заявления в режиме онлайн на визы в Китай не будет принимать генконсульство КНР в Хабаровске
Генконсульство КНР в Хабаровске отменит систему онлайн-записи на подачу заявления для получения визы в Китай.
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Генконсульство КНР в Хабаровске отменит систему онлайн-записи на подачу заявления для получения визы в Китай. Такое решение принято с целью повысить эффективность оформления виз. Новые правила начнут действовать с 20 ноября — заявители смогут обратиться в визовый отдел генконсульства в приемное время с заполненными и распечатанными анкетами и другими документами без предварительной записи.
Заявителям напоминают время работы визового отдела: каждый понедельник, вторник, среду и пятницу с 9:30 до 12:30 по хабаровскому времени. Консультации по телефону 007−4212−917330 или электронной почте khabarovsk@csm.mfa.gov.cn. Об этом сообщили в минтрансе Амурской области.