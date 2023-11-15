08:42 (мск), источник: Комсомольская правда
В Минусинске простятся с погибшим на СВО героем Алексеем Трушковым
Сибиряк посмертно награжден Орденом Мужества посмертно за проявленный героизм.
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В Минусинске завтра, 16 ноября, простятся с Алексеем Трушковым. Военнослужащий погиб в зоне СВО 22 октября этого года. В администрации города рассказали о герое. Он родился в феврале 1995 года в селе Кавказское Минусинского района, там же окончил школу и познакомился со своей будущей супругой. После школы был призван в армию срочником. Работал на вахте. В сентябре прошлого года был мобилизован.
Алексей служил в десантно-штурмовой дивизии, в декабре был ранен — осколок попал в руку. Но после госпиталя вернулся на передовую. Получил медаль «За отвагу». А в октябре погиб в Запорожской области. Подробности неизвестны, но за отвагу и самоотверженность, проявленные в боях, минусинец посмертно награжден Орденом Мужества.
Добавим, что после прощание в Минусинске герой будет похоронен в родном селе.