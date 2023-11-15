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08:21 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Назначен новый посол Узбекистана в Великобритании

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Равшан Усманов назначен новым послом Узбекистана в Великобритании. Он прибыл в Лондон вчера вечером, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Усманов является выпускником Бирмингемского университета (Великобритания), Университета мировой экономики и дипломатии МИД Узбекистана и Ташкентского государственного юридического университета.

Работу в системе внешнеполитического ведомства начал в 2000 году, занимал различные должности в центральном аппарате и посольстве Узбекистана в Испании. Затем возглавлял Управление МИД по сотрудничеству со странами Европы и НАТО. Работал послом во Франции, а также по совместительству в Италии и Португалии, с 2018 года — послом в Малайзии.

Он сменил Саида Рустамова, работавшего послом в Великобритании с 2019 года.

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