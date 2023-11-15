Назначен новый посол Узбекистана в Великобритании

Усманов является выпускником Бирмингемского университета (Великобритания), Университета мировой экономики и дипломатии МИД Узбекистана и Ташкентского государственного юридического университета.
Работу в системе внешнеполитического ведомства начал в 2000 году, занимал различные должности в центральном аппарате и посольстве Узбекистана в Испании. Затем возглавлял Управление МИД по сотрудничеству со странами Европы и НАТО. Работал послом во Франции, а также по совместительству в Италии и Португалии, с 2018 года — послом в Малайзии.
Он сменил Саида Рустамова, работавшего послом в Великобритании с 2019 года.