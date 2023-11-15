Главное
Главные новости 15 ноября
09:49 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Новый вид воинской службы хотят ввести в Казахстане

В мажилисе начали рассматривать законопроект, по которому в Казахстане предлагается ввести новый вид воинской службы — службу в резерве, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Министерство обороны Республики Казахстан

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам службы в резерве» предусматривает нормы, регламентирующие:

  • наделение лица, поступающего на воинскую службу в резерве, статусом военнослужащего, проходящего воинскую службу в резерве (военный резервист);
  • механизм отбора и приема на воинскую службу в резерве;
  • права и обязанности военного резервиста;
  • порядок прохождения воинской службы в резерве;
  • социальное обеспечение и обеспечение всеми видами довольствия военных резервистов;
  • увольнение со службы в резерве.

Как заявил в мажилисе министр обороны Руслан Жаксылыков, служба в резерве — новая для Казахстана, ее планируют формировать с 2025 года. Закон о службе в резерве существует в США, Великобритании, Франции, Италии, России, Беларуси, Украине.

Служба в резерве для казахстанцев, как сообщили в Минобороны, будет оплачиваться по контракту. Цель создания резервной службы — укомплектовать воинские части подготовленными кадрами и создать готовые к боевым действиям резервные силы.

«Реализация законопроекта позволит гражданам проходить воинскую службу в резерве в воинских частях по месту проживания. Контракт с военными резервистами заключаются в добровольном порядке на три года. Подготовка резервистов будет проводиться не более 2 месяцев в году, включая 30-дневные сборы и ежемесячные 2−3 дневные занятия», — отметил Жаксылыков.

Также, по его словам, военным резервистам планируется выплачивать ежемесячно минимальную заработную плату, а в период проведения сборов — среднюю месячную заработную плату.

При этом за военным резервистом на период прохождения службы в резерве будет сохраняться место работы и должность.

"Принятие закона даст определенный положительный социальный эффект: увеличатся доходы граждан, поступивших на воинскую службу в резерве, снизится их зависимость от помощи государства, повысится доверие населения к государству и вооруженным силам, военные резервисты будут воспитываться в духе казахстанского патриотизма.

Введение воинской службы в резерве позволит, не увеличивая вооруженные силы, подготовить определенное количество граждан, готовых к выполнению поставленных задач", — заявил глава Минобороны.

На первом этапе призвать в резервисты в Казахстане планируют около 2 тысяч человек. На их содержание понадобится около 3 млрд тенге. Министр обороны Жаксылыков заявил, что, возможно «это накладно», однако, эта сумма уже заложена в республиканский бюджет на 2025 год.

Отметим, согласно закону РК «О воинской службе и статусе военнослужащих», воинская служба в Казахстане включает в себя:

  • воинскую службу по призыву;
  • воинскую службу по контракту.

К воинской службе по призыву относятся:

  • срочная воинская служба рядового и сержантского составов;
  • воинская служба офицеров, призванных в соответствии со статьей 32 настоящего Закона;
  • воинская служба при мобилизации, военном положении, в военное время и при прохождении воинских сборов.

К воинской службе по контракту относятся:

  • воинская служба военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту на воинских должностях рядового, сержантского и офицерского составов;
  • воинская служба и обучение кадетов, курсантов, адъюнктов, магистрантов и докторантов, военных интернов военных учебных заведений.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта