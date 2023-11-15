Новый вид воинской службы хотят ввести в Казахстане

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам службы в резерве» предусматривает нормы, регламентирующие:
Как заявил в мажилисе министр обороны Руслан Жаксылыков, служба в резерве — новая для Казахстана, ее планируют формировать с 2025 года. Закон о службе в резерве существует в США, Великобритании, Франции, Италии, России, Беларуси, Украине.
Служба в резерве для казахстанцев, как сообщили в Минобороны, будет оплачиваться по контракту. Цель создания резервной службы — укомплектовать воинские части подготовленными кадрами и создать готовые к боевым действиям резервные силы.
«Реализация законопроекта позволит гражданам проходить воинскую службу в резерве в воинских частях по месту проживания. Контракт с военными резервистами заключаются в добровольном порядке на три года. Подготовка резервистов будет проводиться не более 2 месяцев в году, включая 30-дневные сборы и ежемесячные 2−3 дневные занятия», — отметил Жаксылыков.
Также, по его словам, военным резервистам планируется выплачивать ежемесячно минимальную заработную плату, а в период проведения сборов — среднюю месячную заработную плату.
При этом за военным резервистом на период прохождения службы в резерве будет сохраняться место работы и должность.
"Принятие закона даст определенный положительный социальный эффект: увеличатся доходы граждан, поступивших на воинскую службу в резерве, снизится их зависимость от помощи государства, повысится доверие населения к государству и вооруженным силам, военные резервисты будут воспитываться в духе казахстанского патриотизма.
Введение воинской службы в резерве позволит, не увеличивая вооруженные силы, подготовить определенное количество граждан, готовых к выполнению поставленных задач", — заявил глава Минобороны.
На первом этапе призвать в резервисты в Казахстане планируют около 2 тысяч человек. На их содержание понадобится около 3 млрд тенге. Министр обороны Жаксылыков заявил, что, возможно «это накладно», однако, эта сумма уже заложена в республиканский бюджет на 2025 год.
Отметим, согласно закону РК «О воинской службе и статусе военнослужащих», воинская служба в Казахстане включает в себя:
К воинской службе по призыву относятся:
К воинской службе по контракту относятся: