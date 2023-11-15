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09:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре прошла встреча губернатора Дмитрия Азарова и Александра Мордвинова

Мордвинов перейдет с должности врио заместителя председателя правительства Самарской области на пост главы правительства Вологодской области.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с врио заместителя председателя правительства региона Александром Мордвиновым. Глава региона отметил его эффективную работу в должности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а в последующем — зампреда правительства.

В ближайшее время Александр Мордвинов перейдет на новое место работы. Он возглавит правительство Вологодской области. Губернатор подчеркнул, что Александр Мордвинов смог нарастить свои компетенции в ходе работы в региональном правительстве.

— Вы прошли хорошую школу подготовки на самарской земле. Отработали министром успешно, многое удалось сделать, и в должности заместителя председателя правительства себя проявили за небольшой срок достаточно хорошо. И на этом краткосрочной этапе видно, что школа, которую вы прошли в правительстве региона, дала хороший толчок развитию.

сказал Дмитрий Азаров

Александр Мордвинов начал работать в команде правительства Самарской области в 2020 году, он пришел из сферы бизнеса по приглашению губернатора. За три года работы под его руководством было налажено эффективное исполнение задач нацпроектов. Глава региона пожелал ему успехов в новой должности.

— Я рад тому, что вы идете на повышение в должности председателя правительства, и хочу пожелать вам успехов на красивой вологодской земле, где работают замечательные люди, где у меня и моих коллег много друзей. Не подведите самарскую землю, проявите себе наилучшим образом, — сказал губернатор.

По словам Дмитрия Азарова, врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в телефонном звонке уже поблагодарил его за такого подготовленного специалиста. В ходе разговора также обсуждалось развитие сотрудничества и подписание соглашения между регионами.

Напомним, Самарская область воспитала целый ряд высококлассных специалистов, которые приносят пользу Отечеству на различных государственных должностях как в федеральных министерствах и ведомствах, так и возглавляя регионы страны.

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